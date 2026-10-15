Organiza Unach congreso de Medicina Humana y Ciencias

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Facultad de Medicina Humana “Doctor Manuel Velasco Suárez” del Campus IV, organiza el 1er. Congreso Internacional de Medicina Humana y Ciencias de la Salud 2026, dirigido a profesionales sanitarios, así como a estudiantes del área médica, que se celebrará en el Teatro de la Ciudad de Tapachula “Amparo Montes”, el 21 y 22 de octubre.

El objetivo de este foro es crear un espacio académico de alto nivel enfocado en la actualización científica, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de competencias profesionales dentro del área médica y de las ciencias de la salud.

El director de la Facultad de Medicina Humana, del Campus IV, César Aguilar Meza, explicó que este congreso convoca también a médicos en formación, docentes, investigadores, profesionales de la salud y público interesado en la actualización y aprendizaje dentro del mencionado campo.

Dicha convención se desarrollará mediante ponencias impartidas por especialistas nacionales e internacionales, presentación de trabajos científicos, actividades culturales e integración académica en diferentes áreas de la medicina y ciencias de la salud.

A su vez, la secretaria académica de la Facultad de Medicina Humana, Campus IV, Rosa del Carmen Gallegos Sandoval, dijo que la realización de este tipo de congresos es importante porque favorece la educación médica continua, la actualización de conocimientos, el intercambio de experiencias con profesionales de la salud y el desarrollo colegial de los estudiantes.

Este congreso abordará los módulos: Urgencias, Cardiología, Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar, Salud Pública y Neurología, así como la presentación de carteles de investigación científica.