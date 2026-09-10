Organización, clave para atender problemáticas

La líder en Chiapas del Movimiento Antorchista, Lourdes Guzmán Sebastián, enfatizó que la organización es necesaria desde las colonias hasta los pueblos, a fin de encontrar las soluciones a las problemáticas que enfrenta el país.

Desde Huixtla, una vez culminado un evento deportivo de gran relevancia, llamó a los diversos sectores para replicar el trabajo en equipo en las diversas comunidades.

En Huixtla se realizó una actividad que reunió a 500 deportistas en la zona, pero se extendió a más de 6 mil al replicarse en los 32 estados con la Jornada Nacional de Voleibol 2026.

“Así como nos organizamos para este torneo de voleibol, así debemos organizarnos en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestra fábrica y en nuestro pueblo, para solucionar los problemas de nuestro país”, dijo Lourdes Guzmán.

Al enfrentar México diversas dificultades estructurales y que necesita del pueblo para resolverlas, es importante que se sumen en el papel protagónico, de organización y lucha.

Uno de los propósitos de impulsar acciones vinculadas al deporte está relacionado con el hecho de que se aleje a las juventudes de las adicciones y procurar generaciones con buena salud y con mentes ágiles y analíticas.

“Para ilustrar el poder de la unidad social, la dirigente destacó la participación de los habitantes de La Providencia y Altamira, localidades del municipio de Huixtla que hoy representan un bastión de perseverancia”, remarcó el Movimiento Antorchista.

Ahí se destacó que en la zona, con la organización, se han resuelto problemáticas locales de infraestructura y servicios, sin que esto implique que tengan que abandonar sus tierras.