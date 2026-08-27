Organizaciones anuncian manifestación en SCLC

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, organizaciones sociales anunciaron que se manifestarán a un costado de la Plaza Catedral de San Cristóbal, el domingo 30 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, para exigir la aparición con vida de las personas.

Las convocantes dieron a conocer que a la jornada de protesta asistirán madres buscadoras de México, familiares de personas desaparecidas e integrantes de diversas organizaciones.

Exigirán la aparición con vida de todas las mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños desaparecidos en México y del mundo.

Actividades

Las organizaciones, Comité Junax Kotantic y Grupo de Trabajo Contra la Desaparición, informaron que llevarán a cabo diversas actividades; “¡porque no olvidamos, no callamos y seguimos buscando a nuestros familiares!”, expresaron.

Además dijeron que habrá micrófono abierto para familiares de personas desaparecidas. Durante el día se contará con espacio de música y proyección de videos.

Mientras la organización Melel Xojobal anunció que se unirá a este evento, y “que desde esta organización abrazan a las familias madres, padres e infancias buscadoras de Chiapas, México y el mundo”.

“Mostraremos nuestra solidaridad, ternura y afecto a quien busca a sus seres queridos, esta organización se suma a las demandas de diversas organizaciones”.