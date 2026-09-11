Organizaciones preparan bienvenida al EZLN

Al menos 670 organizaciones, colectivos, redes, pueblos, comunidades e individualidades manifestaron que se encuentran organizándose para recibir a la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que visitará la Ciudad de México en diciembre.

A través de un comunicado, informaron que trabajan para generar las condiciones necesarias para la estancia de la delegación y su participación en diversas actividades, entre ellas un encuentro con grupos de búsqueda de personas desaparecidas, otro con colectivos y organizaciones de la Sexta, así como el Encuentro de Arte y de Resistencia y Rebeldía.

También contemplan una marcha central bajo el lema “Todas las luchas y una demanda en común: Verdad y justicia para las ausencias”, además de las actividades conmemorativas por el 33 aniversario del levantamiento zapatista.¡

“Nos estamos organizando para recibirles, participar y/o posibilitar las condiciones necesarias para su estancia en la Ciudad de México”, señalaron.

Las organizaciones afirmaron que trabajan de manera colectiva para que la visita sea “grata y alegre”, además de propiciar un espacio de encuentro en el que puedan compartir experiencias, perspectivas y formas de organización.

“Compartir nuestras rabias, dolores, resistencias y experiencias organizativas para que juntos atravesemos la tormenta que imponen el sistema capitalista y patriarcal”, expresaron.

En el documento, las organizaciones manifestaron que recibirán a la delegación “con el corazón abierto” y con la convicción de quienes han decidido no permanecer indiferentes frente a la injusticia.