Organizaciones reconocen formación periodística regional

Tras la conclusión del primer Diplomado Internacional en Innovación Periodística, organizaciones de medios de comunicación de Guatemala y Chiapas reconocieron a la Universidad Politécnica de Tapachula (Uptap) al calificar este tipo de espacio como un logro académico en el corredor mesoamericano.

Durante la ceremonia de clausura, representantes gremiales de ambos países entregaron un reconocimiento a la universidad.

Sindicato

Omar Pérez Pablo, de la Asociación de Periodistas y Locutores del Altiplano de Guatemala, y Daniel Alberto Pérez Aguilar, del Sindicato de Prensa de Chiapas, coincidieron en que el diplomado marca un nuevo rumbo para la profesionalización y fortalece la cooperación binacional.

El programa fue desarrollado en modalidad virtual durante cinco meses y con 120 horas de instrucción, fue calificado como un esfuerzo que no se había dado en el corredor mesoamericano.

El secretario académico de la institución, José Luis Cabellos Quiroz, afirmó que este diplomado es el inicio de una nueva etapa de vinculación y formación continua para el gremio comunicador, además subrayó el compromiso de la universidad por seguir impulsando programas de actualización profesional.

Asistentes

El evento contó con la presencia de autoridades educativas estatales, municipales y del Centro Universitario de la Universidad de San Marcos de Guatemala. Con este tipo de oportunidades se reafirma la necesidad de seguir fomentando la formación de talento humano y la innovación académica en el sur de México y la región mesoamericana.