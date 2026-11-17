La percepción de inseguridad que durante años marcó a Chiapas ha quedado atrás entre quienes deciden dónde realizar un congreso o una convención, hoy la entidad vive un cambio positivo notorio, aseguró Víctor Bermúdez, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes del estado (OCV).

Mencionó que los organizadores llegan con sorpresa por la presencia del estado en los eventos del sector, la promoción que se le ha dado ha ayudado a que poco a poco se quite la idea de que la entidad es un destino inseguro.

Publicidad negativa

Sin embargo, sí reconoció que Chiapas perdió proyección debido a la crisis de seguridad que afectó no solo al turismo sino a todos los sectores.

Bermúdez contó que al inicio de la actual administración se escuchaba con frecuencia entre organizadores qué pasó con el estado y por qué dejaron de enseñarse, pues es considerado un destino con gran potencial, sin embargo, hoy se vuelve a tener esa exposición.

Expuso que tras los talleres de la certificación ProCCG, a los que se trajo a los mejores organizadores de eventos del país, algunos de ellos recorrieron San Cristóbal de las Casas y quedaron convencidos del destino.

Capacitación

De ese acercamiento surgieron propuestas de sedes que esos mismos organizadores están promoviendo eventos nacionales e incluso para capacitar a los empresarios chiapanecos.

El director de la OCV insistió en que la seguridad ya no está en la plática constante de la gente, sin embargo, advirtió que el esfuerzo no debe detenerse y que para 2027 la oficina prevé participación activa en todos los organismos y eventos importantes de México.

La meta es comenzar a explorar mercados como Estados Unidos y Guatemala, pues la confianza está recuperada y eso se ve traducido con presencia constante de Chiapas como sede de diversos eventos.