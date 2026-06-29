Organizan 3er Congreso Internacional de Mentorías

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) invita al 3er Congreso Internacional de Mentorías y 1er Congreso Nacional entre Mentoras y Mentores, un espacio de intercambio académico y profesional para reflexionar sobre los retos y oportunidades de la mentoría para mujeres en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Modalidad

Los encuentros se desarrollarán en la modalidad híbrida los días 8 y 9 de octubre de este año, siendo la sede el Aula Magna de la Facultad de Derecho Campus III, San Cristóbal de Las Casas.

En las actividades se abordarán temas relacionados con mentorías, inclusión, género, liderazgo y permanencia de mujeres en áreas STEM, promoviendo estrategias colaborativas e innovadoras.

Objetivo

Durante esta jornada, se busca generar un espacio de intercambio académico y profesional para reflexionar sobre los desafíos, avances y oportunidades en la mentoría para mujeres en STEM, fomentando la colaboración y el desarrollo de estrategias inclusivas.

Dirigido a estudiantes, profesionales en la ciencia, público en general, las inscripciones se encuentran abiertas y cerrarán el 28 de agosto, para mayor información pueden dirigirse al correo electrónico: [email protected].