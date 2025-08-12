Organizan bomberos jornada de capacitación

El Instituto de Bomberos del Estado que preside Marco Antonio Sánchez Guerrero, invitó a las y los elementos de Chiapas a participar en la Quinta Jornada de Capacitación que se llevará a cabo del 18 al 20 de agosto.

Invitados

Los organizadores dieron a conocer que en la jornada, “tendrán el honor de contar con la presencia de instructores de talla nacional e internacional”.

“Nuevamente y después de dos años será un gusto recibir a nuestro hermano, comandante y presidente de la Fundación International Fire & Rescue Association con sede en Escocia, Reino Unido, David Kay”, detallaron.

Recibirán también por primera vez en Chiapas, a Francisco Javier Piliado Velasco, presidente de la Asociación Nacional de Investigadores Forenses en Incendios, Explosiones y Explosivos (Anifiee); así como a Maribel Gómez Pérez, Erick Jesús Gachus Gómez y Francisco Javier Piliado Gómez, instructores de la Anifiee, Investigación de Incendios.

Asistirá también Óscar Sotelo, quien estará a cargo del curso de Rescate Vertical, entre otros invitados. Los convocantes agradecen a las y los instructores por su invaluable apoyo, así como a las y los bomberos de Chiapas y del sureste mexicano.

Para los interesados, el cupo es limitado, y para personal externos a las estaciones del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, se tendrá que pagar una cuota de recuperación.