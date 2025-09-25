Organizan congreso de empresas familiares

Con la presencia de expertos de España, Argentina, Guatemala y México, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la UAM, Unidad Azcapotzalco, organizan el 16 Congreso Internacional de Investigación en Empresas familiares, MiPyMes y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria Unach-UAM “Desafíos ante la Inteligencia Artificial”.

Al realizar la declaratoria inaugural, el rector Oswaldo Chacón Rojas expresó que las empresas familiares son el corazón de nuestras comunidades, la columna vertebral de nuestra economía.

Conciencia de un modelo

Apuntó que las organizaciones de la economía social y solidaria son la conciencia de un modelo que busca ser más humano y más justo, lo cual debe ser discutido en este tipo de espacios académicos para beneficio de todas y todos.

Ante el secretario Administrativo, Felipe de Jesús Gamboa García, aseveró que la inteligencia artificial es una realidad que está presente en todos los aspectos de nuestra vida y representa grandes desafíos y retos en los ámbitos universitarios.

Al respecto, el rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana, Gustavo Pacheco López, aseveró que el análisis sobre el desarrollo y organización de las micro, pequeñas y medianas empresas a la luz de la economía social y solidaria, permitirá reconocer el potencial de la cooperación como un principio estratégico para la operación de una empresa.

“Este congreso nos aproximará a encontrar respuestas que permitan la compatibilidad entre el desarrollo, la tecnología y la preservación de todas las formas de vida, no solo de la humana”, subrayó.

Durante su participación, el secretario de la Unidad Azcapotzalco, Salvador Islas Barajas, a nombre de la rectora de la misma, Yadira Zavala Osorio, dijo que el desarrollo de este congreso internacional permitirá acrecentar el impacto de los trabajos y las investigaciones que se presenten, para beneficio de las comunidades.

En este marco, la coordinadora del Posgrado de Estudios Organizacionales de la UAM, Unidad Iztapalapa, María Teresa Magallón Diez, refirió que este es un tema clave para las universidades, porque reconocen la necesidad de fortalecer y apoyar a estos actores esenciales para la economía del país.