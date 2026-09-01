Organizan congreso de químicos farmacobiólogos

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas a través de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV, invita al 19º Congreso Internacional de Químicos Farmacobiólogos y a las XXXIV Jornadas Científicas, “Las Ciencias Químicas: protegen, promueven y mejoran la salud”, a realizarse en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas y en el Teatro de la Ciudad “Amparo Montes”, del 4 al 8 de septiembre.

En entrevista, la directora de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV, Fanny Carmina Lee Faviel, dijo que este congreso y jornadas científicas tienen como propósito realizar un encuentro enfocado a que el estudiantado se vincule con los trabajos científicos a nivel nacional e internacional.

Como parte de las Jornadas Científicas se estarán impartiendo más de 10 cursos, que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, los cuales abordarán temas como: química orgánica e inorgánica, biología molecular, inmunología, vectores, bioquímica, fisiología de la química sanguínea, la dactiloscopia.

Intercambio académico

Por su parte, el presidente del Comité Organizador del 19º Congreso Internacional de Químicos Farmacobiólogos, Armando Ulloa García, explicó que esta actividad, que se realiza año con año, impulsa entre las juventudes el interés por la ciencia, por ello se ha invitado a integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, para que el estudiantado tenga un intercambio académico.

En este Congreso se impartirán conferencias como: “Análisis de la actividad antimicrobiana de extractos de albahaca frente a bacterias causantes de ETAS”, impartida por Guadalupe Rodríguez Castillejos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y “Cómo usar la IA como tu trampolín, no como tu meta: de la primera idea al toque maestro”, a cargo de Enrique Ángeles Anguiano, profesor titular C FES Cuautitlán, UNAM.