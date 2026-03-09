Organizan diversas actividades en el Museo de la Ciudad

El Museo de la Ciudad, en Tuxtla Gutiérrez, es un espacio que mediante el trabajo comunitario continúa mejorando sus instalaciones, expusieron miembros del colectivo del propio inmueble.

Dijeron que estas acciones se multiplican ante la cercanía de la reapertura y aún faltan manos, insumos y corazones para lograrlo.

Por eso invitan a sumarte a las brigadas del Museo de la Ciudad que domingo a domingo trabajan en el histórico inmueble.

Rehabilitación de espacios

Este fin de semana realizaron acciones mediante la Brigada Cultural, que realizó limpieza de libros.

Lo mismo la Brigada de Infraestructura, que trabajó en la rehabilitación de bodegas para la colección

En el caso de la Brigada de Jardinería, continuaron con la rehabilitación de la terraza

Es de mencionar que el domingo en el Museo de la Ciudad, además de las labores de las brigadas, fue punto de reunión para crear mensajes y consignas para la marcha del 8M.

Se realizó un taller abierto de carteles para la marcha feminista; previamente el día sábado se había desarrollado un conversatorio.