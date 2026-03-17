Organizan foro sobre perspectiva de género

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) llevó a cabo el Foro Universitario “Perspectiva de género y justicia universitaria, prevención de la violencia contra la mujer”, en las instalaciones del Campus IV Tapachula.

De este encuentro, participaron como invitadas: Andrea Ramírez Penagos, especialista en Derecho Fiscal y Justicia Administrativa; Adriana Ramírez Penagos, especialista en Derecho Fiscal y Derechos Humanos y Margarita Esther López Morales, especialista en Derecho, Ciencias Políticas y Derechos Humanos.

El espacio de diálogo y reflexión, moderado por la titular de la Comisión de Género de la Facultad de Negocios del Campus IV, Unach, Elizabeth González López, fue dirigido a estudiantes y personal administrativo de la Unach, y tuvo el propósito de establecer una ruta crítica de prevención y justicia interna basada en los estándares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dicha actividad abordó los temas: ¿Qué mujeres inspiran tu día a día?; Evolución de los derechos de la mujer en México (1916-2019); Análisis de los Artículos 1º y 4º de la CPEUM y la Jurisprudencia; Identificación de Violencias: Distinción técnica entre acoso, hostigamiento y violencia digital (Ley Olimpia); Protocolo de Denuncia y Actuación de Oficio: Ruta crítica para administrativos y estudiantes.

Cabe señalar que este foro se fundamenta en la aplicación técnica de la perspectiva de género para detectar asimetrías de poder e interseccionalidad en el contexto fronterizo y pluricultural de Chiapas.