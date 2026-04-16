Organizan oración por la paz

Derivado de los hechos ocurridos en días pasados en el municipio de Ocozocoautla la ciudadanía ha sufrido cambios en la percepción de seguridad, lo cual ha provocado ya la intervención de las iglesias no importando las denominaciones, únicamente la fe.

Es el caso del evento religioso llevado a cabo la mañana del miércoles en las instalaciones del parque central, organizado presuntamente por el ayuntamiento municipal, donde la Iglesia cristiana, católica y muy poca ciudadanía se congregaron a las 08:00 horas para dar inicio al protocolo.

En ese sentido, los representantes de las iglesias realizaron oración solicitando a la deidad el alto a las circunstancias violentas y de inseguridad.