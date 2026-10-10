Organizan periodistas concurso de calaveras

Representantes de medios de comunicación de San Cristóbal de Las Casas invitan a la ciudadanía a participar en el Quinto Concurso Humorístico Poético de Calaveras “a reírse con la muerte”, con el objetivo de conservar las tradiciones.

De acuerdo a la convocatoria, las “calaveras” deberán ser escritas con una extensión no mayor a 10 estrofas, bien versificadas, con simetría, rima para su publicación, con temas libres y no deberán contar con expresiones ofensivas o palabras obscenas.

El o los trabajos humorísticos (máximo tres) deberán ser enviados de forma digital, en Arial 12, formato JPG (imagen), al correo electrónico [email protected].

Deberá incluir los siguientes datos: título de la obra literaria, nombre completo del remitente, seudónimo, número de contacto para que en caso de ser uno de los ganadores se le notifique de Inmediato.

Reglas

Las obras deberán ser originales y de encontrarse alguna evidencia de plagio serán descalificadas de manera automática.

La presente convocatoria quedará abierta a partir de su fecha de publicación hasta el 31 de octubre a las 10 de la noche y el resultado será dado a conocer el cinco de noviembre de 2026.

El jurado calificador estará conformado por conocedores del tema, cuyo fallo será inapelable.