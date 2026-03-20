Organizan primera caravana del año

Lo que podría ser la primera caravana del año, se empieza a organizar a través de redes sociales por parte de migrantes de diversas nacionalidades que no han encontrado respuesta a su solicitud de regularización de estancia en México y poder salir de la frontera sur.

Uno de los promotores identificado como Noel Pineda, explica que no tratan de llegar a los Estados Unidos, sino avanzar hacia la Ciudad de México y de ahí ubicarse en cualquier otro estado del país, en donde puedan contar con oportunidades de trabajo.

Sin respuesta a sus solicitudes

De acuerdo con los migrantes, muchos llevan meses de haber presentado solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero no tienen respuestas, prevaleciendo en ellos la incertidumbre migratoria por la falta de documentos de legal estancia.

La caravana tiene como fecha tentativa para salir de Tapachula el próximo 25 de marzo del parque central “Miguel Hidalgo” y seguir la ruta que han mantenido otras caravanas para llegar a la Ciudad de México (CDMX).

Aclararon que en caso de no lograr reunir a un número mínimo de participantes, calculado en 500 personas, decidirán si la cancelan o posponen, pero “lo que queremos es salir de Tapachula hacia cualquier otro estado del país, en donde haya mejores oportunidades de vida”.