Orquídeas y abejas enfrentan amenazas

Existen diferentes factores que ponen en riesgo la supervivencia de diversas especies de insectos y plantas, como las abejas y las orquídeas, como la contaminación, el saqueo, el cambio climático, los cuales dificultan el proceso de polinización y con ello la reproducción de ambas especies.

Diana Molina Ozuna, investigadora doctorante en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), comentó que están estudiando dichas amenazas para ambas especies con análisis a nivel comunidad en la selva lacandona. Observan cómo la degradación del hábitat repercute en la interacción.

“Existen hipótesis de que los cambios de temperatura, la pérdida de especies pueden afectar la supervivencia de las abejas y las orquídeas; por lo mismo, menos visitación… Esperan obtener información cuantitativa de cómo se estructura la red de interacción”.

Abundantes especies

Mencionó que en Chiapas prácticamente en todos los ecosistemas se pueden encontrar diversas especies de orquídeas; en algunas zonas son menos abundantes que en otras, por eso es el estado del país con el mayor número de estas plantas.

Por mencionar algunas regiones, en la Sierra Madre de Chiapas, en la reserva de la biosfera El Triunfo, en la Selva Lacandona, en la reserva Montes Azules, la abundancia de orquídeas es bastante alta.

La investigadora impartió una ponencia ante estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), como parte de la Semana de la Biología.

Indicó que han realizado el mismo estudio en otras zonas que no son reservas de la biosfera, en las que han encontrado una disminución de las poblaciones de orquídeas, lo que implica que las abejas recorran una distancia más larga para encontrarlas.

“En una pequeña exploración que estamos haciendo en sitios más perturbados, con menos porcentaje de cobertura boscosa, hay menor interacción; la abundancia de abejas como de orquídeas es bastante menor a la de un bosque más conservado”.