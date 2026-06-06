Oswaldo Chacón es ratificado en rectoría

La Junta de Gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) designó como rector de esta máxima casa de estudios a Oswaldo Chacón Rojas, una vez terminado el proceso de auscultación de los siete aspirantes registrados y las manifestaciones recibidas de la comunidad universitaria y sociedad general.

En un ambiente de alegría y celebración, el doctor Chacón Rojas recibió la constancia que lo acredita como rector electo, acompañado de los delegados y de un amplio grupo de trabajadores que acudieron hasta la Biblioteca Central Universitaria, donde se escuchaba al unísono el grito de “sí se pudo”.

Ante los medios de comunicación, recordó su paso por esta Benemérita universidad de la que es egresado, fue director de la Facultad de Derecho y desde hace una década es profesor de tiempo completo.

“Es uno de los días más felices de mi vida porque a diferencia de la primera designación esta se dio a partir de un trabajo ya realizado; es decir, hubo un juicio, un escrutinio público y en particular de la Junta de Gobierno a nuestro desempeño”, añadió el rector de la Unach.

Enfatizó que se ha centrado en trabajar por hacer de la Unach una universidad cada vez más grande, que brinde más oportunidades a más jóvenes de Chiapas, que sea mejor, de más calidad, que se abra más al mundo y que sobre todo brinde soluciones a los problemas de todos los sectores del estado.

De acuerdo con la Junta de Gobierno el proceso de auscultación se desarrolló de acuerdo con los parámetros normativos universitarios; indicó que el proceso se fortaleció con la participación de organizaciones externas, colegios, sociedades científicas, egresados y autoridades de instituciones educativas nacionales y extranjeras. En total recibieron mil 816 manifestaciones de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.