Otorga Cecyt títulos profesionales a egresados

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel 16 Salto de Agua, llevó a cabo la entrega de títulos profesionales a las y los egresados de la Generación 2022–2025, en un acto académico que reconoce el esfuerzo, la dedicación y la constancia demostrados durante su formación tecnológica.

El evento fue encabezado por el director del CECyT 16 Salto de Agua, Francisco Gamaliel Serrano Sánchez, quien destacó que este logro representa la culminación de una etapa fundamental en la vida académica de las y los jóvenes, así como el inicio de nuevos retos en el ámbito laboral y profesional.

Serrano Sánchez destacó que la obtención del título profesional refrenda el compromiso institucional de brindar una educación media superior tecnológica de calidad, orientada a la formación de estudiantes competentes, preparados para responder a las demandas del sector productivo y continuar su preparación académica.

Asimismo, se reconoció el acompañamiento del personal docente y administrativo, así como el respaldo del director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, por su apoyo a las acciones que consolidan la titulación y fortalecen la calidad educativa en beneficio de la juventud chiapaneca.

Especialidades

Durante la ceremonia recibieron su título profesional egresadas y egresados de las especialidades de Técnico en Construcción y Técnico en Procesos de Gestión Administrativa, áreas estratégicas que contribuyen al desarrollo económico y social de la región.

Finalmente, el Colegio reafirma su misión de formar bachilleres técnicos capaces de enfrentar con éxito los retos del entorno laboral y académico, celebrando el logro de quienes hoy ven materializado su esfuerzo y dedicación.