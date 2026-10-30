Otorga Unach tres doctorados Honoris Causa

En un hecho histórico, en ceremonia protocolaria, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) otorgó la máxima distinción institucional, el Doctorado Honoris Causa, a tres destacadas figuras de la ciencia, la investigación biomédica y las letras nacionales: el doctor Carlos Coello Coello, la doctora Annie Pardo Cemo y el maestro Óscar Oliva.

El evento académico se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, en el Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez que lució completamente lleno de amigos, colegas y familiares de los homenajeados, para atestiguar la investidura de los tres, con el objetivo de reconocer sus sobresalientes aportaciones a la expansión del conocimiento humano, el desarrollo tecnológico y la cultura; consolidando un importante legado.

Distinción

De acuerdo con el rector de la máxima casa de estudios, Oswaldo Chacón Rojas, la distinción busca visibilizar cómo los algoritmos, la biología celular y la creación poética convergen en el esfuerzo constante por descifrar e incidir en las complejidades del mundo contemporáneo. Pudiera pensarse que cada área es distante de la otra, pero convergen en la construcción del conocimiento.

El doctor Carlos Coello Coello es referente internacional en el campo de la computación evolutiva y la optimización multiobjetivo. Sus aportaciones algorítmicas han revolucionado la resolución de problemas de alta dificultad en la ingeniería y la ciencia informática, posicionando a México en la vanguardia de la Inteligencia Artificial (IA) y el desarrollo tecnológico global.

La doctora Annie Pardo Cemo es una distinguida científica e investigadora en el área de la biología celular y respiratoria. Sus estudios sobre los mecanismos moleculares de las enfermedades fibróticas han sentado bases fundamentales para la medicina contemporánea, consolidándola como un pilar indispensable de la investigación biomédica en el país.

El maestro Óscar Oliva, poeta, ensayista y gestor cultural chiapaneco, es galardonado por una vida dedicada a la palabra escrita, la ética social y la promoción de las humanidades. Su obra literaria ha dotado de voz y profundidad estética a la identidad sociocultural del Sur de México, convirtiéndose en un referente indispensable de la literatura hispanoamericana.

Reconocimiento

El secretario de Educación del Estado, Roger Mandujano Ayala, indicó que los homenajeados son una inspiración para miles de jóvenes, que estudian la educación superior, para los profesionales, investigadores, cuerpos académicos son un modelo. "En Chiapas creemos en el humanismo, pero que tenga en su centro a la vida", puntualizó.