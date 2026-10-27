Otorgan amparo por clausura de evento nocturno

El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas le otorgó a la empresa Gaack Producciones un amparo contra actos de autoridades de Protección Civil (PC) estatal, relacionados con el evento “Gran Rodeo de Media Noche”, celebrado el pasado 14 de marzo.

A través de un comunicado, la empresa productora recordó que el evento fue clausurado, recibiendo una multa que no solo tuvo afectaciones sobre ella, sino también en microempresarios, comerciantes, proveedores y meseros.

Detallaron que la resolución determinó que la orden de verificación carecía de la debida fundamentación y motivación, por lo que se ordenó dejar sin efectos dicha orden, así como el acta correspondiente y sus consecuencias, incluidos los sellos de clausura y la multa impuesta.

“Este fallo deja un mensaje contundente: ninguna autoridad está por encima de la ley y toda actuación debe estar debidamente fundada, motivada y apegada al derecho”, se lee en su posicionamiento.

Sin embargo, una publicación del despacho jurídico “San Ángel”, que acompañó el caso, informa que aunque la protección concedida corresponde a los actos de las autoridades, “el amparo fue negado respecto al acto reclamado al director de Protección Civil Municipal”.

Cabe señalar que el día de la clausura, a través de un comunicado, PC estatal informó que iniciaría un proceso legal contra la presidenta municipal de San Cristóbal, Fabiola Ricci, por “desobediencia de mandatos legales”.