Otorgan ascensos a mandos militares

En las instalaciones de la VII Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo la ceremonia de ascensos al grado inmediato superior por parte del personal militar, logros alcanzados a través de exámenes que se realizaron.

El evento estuvo encabezado por el comandante de la Región Aérea Militar del Sureste, Edgar Salvador Rodríguez Franco y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Alrededor de 27 mandos militares recibieron el ascenso y durante el evento sus familias presenciaron el momento de cambio de insignia de diferentes armas y servicios.

Basado en Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se reconoció al personal de jefes de oficiales que pertenecen a los organismos subordinados a ese mando territorial.

En el acto protocolario se destacó que estos hombres y mujeres destacaron por su profesionalismo, además de obtener las más altas puntuaciones en los certámenes y eso les permitió conseguir los ascensos.

Ascenso

Teresa Gutiérrez Magdalena, coronel enfermera, habló a nombre del personal ascendido y destacó que ahora se avanza en el camino del deber y el servicio a la patria.

Dijo que los elementos, en este tipo de ceremonias, recuerda sus primeros pasos en la vida militar, desde soldados o cadetes, tiempos en los que se aprenden aspectos como la disciplina, obediencia y espíritu de cuerpo.

Cada ascenso, remarcó, simboliza la confianza depositada en la preparación, perseverancia y entrega. A lo largo de la trayectoria, los mandos han mostrado preparación física y mental, además del compromiso renovado con el servicio y la patria.

Finalmente, el personal de tropa, oficiales, además de jefes y generales que pertenecen a la VII Región Militar desearon a los mandos ascendidos a que siguen cumpliendo sus objetivos profesionales por el bien de sus familias y el país.