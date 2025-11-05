Otorgan capacitación a Ayuntamientos con curso

En un esfuerzo por seguir promoviendo la profesionalización de los gobiernos municipales, el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas) llevó a cabo una capacitación dirigida a funcionarios municipales, dentro del marco del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim 2025).

El curso Proceso Administrativo Sancionador tiene como objetivo conocer los aspectos relevantes y relativos al régimen de la responsabilidad administrativa y el procedimiento administrativo sancionador.

La presidenta del IAP Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho, inauguró la jornada destacando la importancia de la capacitación para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, el uso eficiente de los recursos públicos y la transparencia en la gestión administrativa.

“Estoy convencida de que cada conocimiento adquirido y cada herramienta aprendida en este espacio contribuirá a mejorar los procesos institucionales y, sobre todo, a generar una administración pública más eficiente, responsable y cercana a la ciudadanía. Les invito a participar activamente y a aprovechar al máximo este curso, pues el aprendizaje colaborativo es importante para el crecimiento profesional y la mejora de los servicios a la comunidad”, afirmó.

Este curso forma parte de la iniciativa Cero Observaciones del IAP Chiapas, una estrategia alineada con las políticas públicas de la Nueva ERA impulsadas por el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

La capacitación tiene como meta mejorar la eficiencia administrativa de los municipios, promoviendo prácticas que aseguren la correcta aplicación de las normativas en el ámbito de la contratación pública.