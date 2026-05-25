Otorgan diplomas a egresadas de “Hecho en Tuxtla”

La diputada María Mandiola Totoricagüena en coordinación con el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), realizó la entrega de diplomas de conclusión del curso “Hecho en Tuxtla”, donde las y los capacitados aprendieron oficios para emprender negocios.

Lo anterior, en el marco de la Expoventa organizada por la diputada en el vestíbulo del Congreso del Estado, lugar en el que tanto mujeres como hombres ofertaron sus productos.

Con la entrega de diplomas, sostuvo María Mandiola, se reconoce el talento y el trabajo de quienes siguen preparándose y emprendiendo en Tuxtla Gutiérrez.

Segunda generación

“Hecho en Tuxtla” ya tiene su segunda generación de mujeres tuxtlecas que aprendieron un oficio. “Porque las oportunidades las merecemos todas y todos”.

Destacó que detrás de cada emprendimiento hay una historia que contar; una historia de esfuerzo, ganas y sueños que se vuelven realidad.

Los participantes recibieron constancias con valor curricular gracias al respaldo del Icatech. El Congreso del Estado abrirá sus puertas para futuras expoventas y ayudar a los emprendedores a ofertar sus productos.