Otorgan premio INAH 2025 a Ricardo López Crocker

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconoció la originalidad, rigor académico y profundidad interpretativa del trabajo del investigador egresado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), Ricardo López Crocker, para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas.

Fue a través del Premio INAH 2025 a la Mejor Tesis de Doctorado, titulada “Escenarios de la hierofanía barroca: estudio de cuatro templos de San Cristóbal de Las Casas desde la teatralidad”, que el Instituto resaltó su contribución al diálogo entre la antropología, la historia del arte y los estudios teatrales.

El investigador egresado del Cesmeca, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), López Crocker, fue galardonado con este reconocimiento otorgado por el INAH, que distingue las aportaciones sobresalientes en el campo de la investigación antropológica, histórica y cultural en México.

Tesis

Platicó que su tesis con la que fue premiado, propone una original lectura de las prácticas de religiosidad en San Cristóbal de Las Casas, abordadas desde la perspectiva de un director de escena.

A través de una metodología innovadora dice que buscó plantear la teatralidad como una forma de hermenéutica, es decir, como una vía interpretativa que permite comprender, de manera aproximada y analógica, diversos aspectos de la experiencia religiosa y sus expresiones comunitarias.

El autor sostiene que estas manifestaciones pueden entenderse como actos barrocos, en los que se conjugan elementos devocionales y escénicos, y donde se hacen visibles mezclas, paradojas y yuxtaposiciones, que revelan la vitalidad simbólica del barroco como forma de la modernidad.