Otorgarán mochilas y atenderán analfabetismo

Para el inicio de clases del ciclo escolar 2025-2026 la Secretaría de Educación del Estado realizará dos acciones: la primera será el otorgamiento de mochilas en comunidades con familias de bajos recursos y la segunda, atender el analfabetismo en edades tempranas.

Secretario

El secretario de Educación del estado, Roger Mandujano Ayala, comentó que no puede haber niños de sexto de primaria que pasen a la secundaria y que no tengan nociones básicas de lecto-escritura y de matemáticas, debe existir un programa de nivelación para evitar que sigan engrosando las filas del analfabetismo en la secundaria o bien desertando.

“Habrá un programa de nivelación que tenga un sentido humanista, que tenga que ver con un tema de estímulos para los docentes que tenga que ver con justicia, es un espacio destinado para el aprendizaje exclusivamente. Quizá no volverá más adelante porque tenemos que cumplirle a las familias”.

Una persona que no sabe leer ni escribir se cuenta a partir de los 15 años de edad, pero ya no quieren esperar a esa edad para dar la atención. Lo que harán también es parte de la responsabilidad del Estado para que todas y todos los niños sean atendidos en este tema.

“Aquellos niños que quizá por cuestiones de pandemia pasaron de nivel sin saber leer y escribir, sin poder recibir la atención que en su momento debían, puedan en un programa de nivelación recibir esa educación”, puntualizó.

Seguridad

El funcionario mencionó que por diversas situaciones en algunas comunidades hay incertidumbre en la población, como en Frontera Comalapa, pero en otros como en Pantelhó casi la totalidad de las escuelas están abiertas trabajando de forma normal después de un proceso de construcción con los maestros, autoridades municipales, instituciones, el ejército.