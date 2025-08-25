Otorgarán Premio de Poesía Óscar Oliva

La capital chiapaneca vuelve a convertirse en punto de encuentro para la palabra escrita con el otorgamiento del Premio de Poesía Óscar Oliva 2025, un certamen que este año invita a escritores de todo el país y a residentes en México con más de cinco años de permanencia a presentar una obra inédita en busca del reconocimiento literario y un premio económico de 70 mil pesos.

El concurso, organizado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), busca rendir homenaje al poeta chiapaneco Óscar Oliva, una de las voces más significativas de la literatura contemporánea, cuya obra ha trascendido fronteras y generaciones.

Los participantes deberán enviar un libro inédito de entre 60 y 100 cuartillas, con tema y forma libres.

Cada trabajo deberá entregarse bajo seudónimo y cumplir con los requisitos técnicos y administrativos estipulados en la convocatoria.

Recepción de obras

La recepción de obras permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, mientras que el fallo del jurado se dará a conocer el 31 de octubre.

El jurado, integrado por tres poetas de reconocida trayectoria, tendrá la facultad de declarar desierto el concurso en caso de que los trabajos no cumplan con la calidad requerida, una medida que busca salvaguardar el prestigio de un premio que, año con año, se ha consolidado como uno de los más relevantes del sur del país.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 26 de noviembre de 2025, en el patio cívico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, donde se entregará el galardón junto con el diploma oficial.

De acuerdo con el Ayuntamiento, más allá del estímulo económico, este certamen representa una oportunidad para dar visibilidad a nuevas voces literarias que, desde distintas latitudes de México, encuentran en la poesía un vehículo de expresión y memoria.