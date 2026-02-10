Otorgarán recursos para útiles escolares

El apoyo que dará el Gobierno Federal de dos mil 500 pesos anuales para que estudiantes de primaria tengan recursos para la compra de útiles escolares, será de gran ayuda a las familias, resaltó el representante en Chiapas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Raúl Bonifaz Moedano.

Sobre el tema, enfatizó que se trata de un programa que será de relevancia para la entidad, considerando que en el nivel de primaria hay una cantidad considerable de educandos.

Mencionó que estos programas reflejan el compromiso que tiene el Gobierno Federal y estatal para garantizar que la niñez en México no abandone los estudios de Educación Básica por cuestiones de dinero.

Más acciones

Bonifaz detalló que además de los dos mil 500 pesos para la compra de útiles y uniformes, también se han dispersado las tarjetas a alumnas y alumnos para que reciban su beca Rita Cetina Gutiérrez, que es de mil 900 pesos bimestrales.

El representante de la SEP en Chiapas, añadió que a inicio del mes comenzaron las asambleas públicas para dar a conocer la información de los apoyos en las miles de escuelas que hay en el país de nivel primaria.

El recurso, enfatizó, lo que busca es generar un beneficio en alrededor de seis millones 380 mil 756 familias que significan ocho millones 417 mil 182 alumnas y alumnos.

Nivel superior y posgrados

Bonifaz resaltó que también el Gobierno Federal apoyará con mil 900 pesos de forma bimestral para quienes estén en el nivel superior o posgrado en la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

"Estas estrategias responden a la política educativa que impulsa en México Claudia Sheinbaum Pardo y en Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, todo con el objetivo de garantizar que ningún estudiante deje de estudiar por falta de recursos", remarcó Bonifaz Moedano.

Finalmente, el representante de la SEP en Chiapas confió que el apoyo se utilizará para el fin que han determinado las autoridades y que ese dinero será de beneficio para las hijas e hijos de los chiapanecos.