Otra caravana desde Honduras

Un nuevo éxodo de hondureños conformada por unas 500 personas partió de dicho país centroamericano con rumbo a la frontera con México, aunque su finalidad es llegar a los Estados Unidos.

Mientras eso ocurre, los integrantes de la caravana “Fe y Esperanza 2”, llegaron al municipio de Arriaga, tras caminar 13 días desde Tapachula. Algunos ya presentan afectaciones a su salud, por lo que permanecerán en ese lugar a descansar y posteriormente continuarán hacia Oaxaca.

Partida

De acuerdo a reportes de autoridades de Honduras, los migrantes que partieron en las últimas horas lo hicieron de la central metropolitana de transporte de San Pedro Sula.

Se trata de familias completas, entre hombres, mujeres, personas adultas y niños, muchos de los cuales ya fueron deportados de Estados Unidos y buscan nuevamente llegar al norte de América.

Y es que señalan que en la nación centroamericana prevalece la inseguridad y no hay oportunidades laborales.

Arriban a Arriaga

En albergues y espacios públicos de Arriaga, se ubicaron los migrantes de la caravana “Fe y Esperanza 2”, que ya caminaron más de 50 kilómetros desde Tapachula.

Estos han pedido ayuda humanitaria, ya que niños y mujeres han presentado problemas de salud, sobre todo en los pies y en las vías respiratorias por el frío mientras caminaban, así como los constantes cambios de temperatura.

Se dijo que tras descansar continuarán su recorrido hacia Oaxaca, aunque su objetivo es también es llegar a la frontera norte y cruzar hacia los Estados Unidos.