Otra carga de 15 mil toneladas de azúcar chiapaneca a EE.UU.

Suman 30 mil toneladas de azúcar que por la vía marítima han sido enviadas a los Estados Unidos en los primeros 15 días de este año, con lo que desde Puerto Chiapas se impulsa el comercio exterior, afirmó la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Precisó que el buque granelero TSL Rosemary, arribó para llevar a cabo la segunda exportación de azúcar chiapaneca hacia el puerto de Crooked, California.

Con este movimiento, dijo, “se reafirma la confianza, se fortalece la actividad portuaria y el desarrollo regional”.

En los primeros días de enero, fue el primer embarque de este año a través del buque granelero Kashing, llevando consigo 15 mil toneladas de azúcar cruda hacia el mismo puerto de Estados Unidos.

La carga es propiedad del Grupo Porres, el cual según la Asipona, “es un cliente estratégico en la exportación de azúcar del ingenio de Huixtla”.

Estableció que las exportaciones del producto chiapaneco, también genera empleos, fortalece la cadena logística y consolida a Puerto Chiapas como un punto estratégico para el comercio internacional.