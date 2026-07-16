Otro fin de ciclo escolar dentro de hospitales

En los casos donde las enfermedades se prolongan, existe la posibilidad que los pacientes de hospitales continúen sus estudios con los cuidados que sus padecimientos necesitan. Es el caso del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) IMSS/Bienestar, donde trece infantes recibieron sus boletas y una más egresó de la educación secundaria.

Así lo informó el director del HEP, Rafael Guillén, quien explicó que se realizó la clausura del Ciclo Escolar 2025-2026 de la escuelita Sigamos Aprendiendo, que ofrece educación a los pacientes dentro del auditorio Alejandro Robles Nucamendi, del Hospital de Especialidades Pediátricas.

Programa

Durante el programa se llevó a cabo la entrega de certificados, boletas y reconocimientos al desempeño académico de pacientes que, “con alegría y dedicación, continúan su educación desde el hospital”, explicó.

Fueron trece estudiantes que recibieron sus boletas de calificación y cambio de grado en primaria y secundaria, así como una estudiante que egresó de la secundaria.

Asimismo, agradeció a las maestras del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, a pasantes de pedagogía, al cuerpo de gobierno del hospital y a las autoridades de Educación Especial de la Secretaría de Educación, pero sobre todo a los pacientes que “son un ejemplo de fuerza y dedicación”.