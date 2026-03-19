Otro partido de futbol termina en zafarrancho

Nuevamente un partido de futbol, ahora en la colonia 5 de marzo en el Sur de San Cristóbal de Las Casas, terminó en un zafarrancho, entre jugadores y aficionados.

En esta ocasión, los equipos fueron identificados como UDG Mar Chakito y Los Robles, los jugadores primero se enfrascaron en una discusión y luego llegaron a los golpes, terminando en un zafarrancho.

Varios jugadores terminaron golpeados, reportaron ciudadanos que presenciaron el enfrentamiento.

Apenas el pasado lunes, otro partido de futbol, en este caso de liga infantil que se realizaba en las canchas de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem), terminó también en golpes, primero con los jugadores y después con los padres de familia.