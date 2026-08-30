Otros ocho mil mdp para ruta de Las Culturas Mayas

La titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado, Anakaren Gómez Zuart, enfatizó que no hay conflictos sociales en la ruta de Las Culturas, aunque sí existe: “la necesidad de atender a los pobladores que exigen ser escuchados”; en cualquier caso, la obra avanza y expuso que solicitarán a la federación una nueva suministración de recursos por encima de los ocho mil millones de pesos para iniciar los trabajos de un segundo tramo.

La funcionaria estatal explicó varias aristas de la obra emblemática del sexenio estatal, al señalar que en los primeros 14 kilómetros los trabajos están por encima del 90 por ciento de los avances, el único pendiente es la conclusión de dos túneles que están a cargo de la Federación.

Monto general

Recordó que el monto de inversión para el proyecto general es de 27 mil millones de pesos, en una mezcla de recurso entre la Federación y el Gobierno del Estado.

En el ejercicio 2025 al 2026, Chiapas ejecutó cuatro mil 500 millones de pesos, por lo que, al haber terminado su meta, se inició la liberación de otros cinco mil millones más a ejecutarse en lo que resta del sexenio.

Pero además se iniciaron también las gestiones para solicitar a la Federación una aportación de ocho mil millones de pesos adicionales para invertir en la obra.

AjustesEn tanto se tiene certeza que la Federación ya tiene autorizada la inversión, podrían existir ligeros ajustes en beneficio de la mejora de la carretera y el proyecto en general.

En otro tema, respecto al cumplimiento de las metas, a finales del año pasado la funcionaria estatal señaló que en el primer trimestre del 2026 se entregaría el primer tramo, no obstante, esto no ocurrió y señaló como meta todo el 2026 para concluir estos trabajos.

No hay conflictos

Esto, dijo, no obedece a conflictos sociales, tampoco con organizaciones, con quienes tendría una buena relación.

“No hay atrasos, pero sí estamos escuchando a un sector poblacional que nunca antes fue escuchado. Los pobladores tienen miedo a que no se respete el cuidado de la madre tierra”, dijo.

Finalgom puntualizó que todo lo contratado cuenta con liberación de Derecho de Vía y antes de concluir el sexenio se espera tener terminados los 96 kilómetros totales de la obra.