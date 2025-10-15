Pabellón Infantil, una gran atracción

El Pabellón Infantil es una de las principales atracciones de la Feria Internacional del Libro (FIL) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Con actividades durante la mañana y la tarde, uno de los eventos más esperados es la presentación del reconocido cuentacuentos Mario Iván Martínez.

Espacio

María Jimena León Cortes, directora de Estancias Infantiles de la Unach y coordinadora de esta área comentó que realizan actividades enfocadas a las y los pequeños, las cuales serán impartidas por talleristas externos de Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas junto a la Secretaría de Medio Ambiente.

Detalló que toda la semana, a las 12 del día realizan las presentaciones de libros. En estos eventos se están llevando a cabo dinámicas para ganar accesos a la presentación de Mario Iván Martínez, quien cuenta con una amplia colección de cuentos, tanto en formatos de audio como en libros.

Presentación de Mario Iván

La presentación del cuentacuentos infantil se realizará el jueves 16 de octubre a las 4:30 de la tarde, en el auditorio de Los Constituyentes en la colina universitaria.

Enfatizó que el acceso es únicamente es por medio de las pulseras gratuitas que se dan en las presentaciones, por lo que este requisito es importante, ya que nadie podrá ingresar sin su pulsera.

Mencionó que por las mañanas también reciben la visita de diferentes escuelas primarias, incluso también hasta de preparatoria están viniendo, hay actividades para todos, la idea es que vengan con sus escuelas o en familia por la tarde.

También hay actividades por la tarde, de 4:30 hasta las siete de la noche para los papás que trabajan y no pueden llevar a sus pequeños por la mañana.