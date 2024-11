Pacic, con precios bajos pero precarios

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que firmaron empresas y el Gobierno de México para establecer el precio de la canasta básica a 910 pesos, no cubre las necesidades de una familia de tres integrantes.

Creación

El paquete fue creado desde 2022 como una medida para contener el aumento de precios en productos esenciales. Sin embargo, diversos sectores de la población han señalado la precariedad y limitaciones de los productos incluidos en este esquema, poniendo en duda su efectividad.

En una investigación realizada por Cuarto Poder, se compararon precios de los 24 productos que establece el Pacic como canasta básica, entre marcas comerciales y las de la propia tienda.

Cabe señalar que, la lista oficial de los 24 productos de los supermercados que se consideran como parte de la canasta básica, no detalla cuántos miembros de una familia pueden consumirlo y cuánto pude durar.

Por lo anterior, los costos fueron considerados según la cantidad de producto, en caso de frutas, verduras y carnes, precio por kilogramo; y lo correspondiente en otros productos, precio por litro, mililitros, gramos y por unidad.

Marcas genéricas

En una de las tiendas de venta al detalle, la canasta básica, la más barata, fue de 845.70 pesos, pero este total fue considerando solo productos de marcas genéricas, mas no de marcas conocidas.

Un ejemplo claro fue el kilo de frijol, que en marcas comerciales oscilaban entre los 47 y 60 pesos, mientras que en marca genérica el precio fue de 29.50.

Asimismo, los lácteos -leche- de empresas conocidas tiene un precio de 30 a 35 pesos, mientras que los derivados cuesta entre 23 y 25 pesos.

En este sentido, el producto que se considero para esta investigación fue la marca genérica, que tiene un costo de 15.90 pesos.

No obstante, hubo una diferencia de precios en cuanto al atún; en el cual una marca comercial, pero conocida como de poca calidad, fue más barata que la marca genérica, 11 pesos contra 12 pesos, respectivamente; pero en cada una contaba con un 20 por ciento de soya, es decir, no se trataba de una lata con cien por ciento de pescado. Mientras que en marcas comerciales conocidas y confiables por los consumidores oscilan entre los 18 y 20 pesos la masa drenada de 100 gramos de atún con cien por ciento soya.

En cuanto a jabón de tocador, no hay marcas genéricas, pero la de más bajo costo fue de siete pesos, que al momento de hacer la lista estaba en oferta, su costo real indicaba el estante, era e 12 pesos, con 100 gramos.

Proteína animal

En cuanto al producto animal, los precios de res y cerdo se acercan mucho a los que manejan los mercados públicos.

Y aunque el pollo por kilo en los supermercados es más barato, con 71.20 pesos la pieza entera; la calidad no es la misma, pues los consumidores saben que el pollo en mercados públicos es fresco, mientras que en los supermercados son productos que llevan días en congelación y pierden su sabor.

La canasta básica del Pacic podría alcanzar un precio aun más bajo del que acordaron empresas y gobierno federal, sin embargo, la calidad de los productos son menores que lo que se encuentran en los mercados públicos, en donde, los mismo productos de la lista del Pacic, llegan a alcanzar hasta mas de los mil 200 pesos, en donde también se compararon precios.

Faltan productos

Ana Santos, burócrata cuyos dependientes económicos son sus dos hijos de 3 y 10 años, señaló que la lista del Pacic “está fuera de la realidad”, pues en la canasta básica deben de entrar otros productos como algunos productos de limpieza básicos y no solo de higiene personal.

“Incluyen jabón de tocador, pero el más pequeño, no incluye ni detergente, que se pude lavar ropa, trastes y hacer aseo; no incluye champú ni pasta dental, no incluyen otras cosas que usamos; al menos un bicarbonato de marca patito que incluyeran”, dijo entre risas.

“Parece más una lista de una familia que come una vez al día, tal vez eso quieren, o para allá vamos”, finalizó sonriente.