Pacientes reumáticos buscan censo estatal

La presidenta de la Asociación de Pacientes Reumáticos “Esperanza de Vida”, Dulce Concepción Arce Trejo, manifestó su confianza en que próximamente se pueda concretar un censo estatal de personas que viven con enfermedades reumáticas y autoinmunes en Chiapas.

Posterior al primer foro para visibilizar el lupus y otras afecciones de enfermedades autoinmunes, Arce Trejo explicó que actualmente cada organización civil lleva su propio registro, actualmente el sector salud estatal no cuenta con una cifra oficial que permita dimensionar la magnitud de la problemática.

Atribuyó la falta de esta estadística a la escasa atención que históricamente han recibido las enfermedades crónico-degenerativas en las estructuras sociales y de salud, así como a las limitaciones presupuestales.

Arce Trejo calculó que el número de afectados podría ser considerable, pero insistió en que hace falta difusión y visibilización para que las autoridades reconozcan la necesidad de contar con datos precisos.

Iniciativa

La asociación entregó a la diputada Faride Abud, el documento base de la iniciativa de la Ley Lupus, que busca garantizar el acceso a medicamentos, evitar la discriminación laboral y social, así también para asegurar que los tratamientos biológicos estén al alcance de los pacientes.

La presidenta destacó que este es un paso importante, pues los costos mensuales por atención médica, consultas con especialistas y fármacos pueden superar los 30 mil pesos, y anuales alcanzar casi un millón de pesos.

Reconoció que aunque México cuenta con medicamentos al nivel de países como Suiza o Estados Unidos, en Chiapas persiste la escasez, así como la falta de reumatólogos y de laboratorios certificados que eviten diagnósticos tardíos.