Paco Chacón anuncia Jornada del Humanismo

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, invita a todas las familias de la colonia La Reliquia y de las zonas cercanas a participar en la Jornada del Humanismo, una iniciativa impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, que se llevará a cabo este jueves 30 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde en el domo del parque de la colonia La Reliquia, ubicado en calle González Garrido, entre avenida Coyatoc y Chincuya.

“Queremos que los habitantes tengan acceso a servicios gratuitos que mejoren su calidad de vida. Por eso, esta jornada está pensada para toda la familia, con actividades y apoyos que van desde empleo y educación hasta salud y bienestar”, señaló.

Servicios que se ofrecerán

Durante la jornada se ofrecerán servicios de atención médica general, esquemas de vacunación, mastografías, estudios de radiología y densitometría, análisis clínicos, tamizaje de ETS, donación de lentes y medicamentos, bolsa de trabajo, servicios de belleza, talleres comunitarios y apoyos alimentarios en coordinación con Liconsa y el Banco de Alimentos. Además, se realizará el registro al programa Conecta Chiapas, que brinda internet gratuito, llamadas y redes sociales ilimitadas para estudiantes de preparatoria y universidad.

Invitación

Francisco Chacón reiteró la invitación a que toda la familia asista y aproveche estos servicios totalmente gratuitos, destacando que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de la Nueva ERA, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez, por fortalecer el bienestar de la comunidad.

“Nos vemos este jueves en La Reliquia. ¡No falten y vengan a aprovechar todo lo que hemos preparado para ustedes, todo en un mismo lugar!”, concluyó.