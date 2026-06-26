Paco Chacón impulsa la transformación de Tuxtla

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, resaltó los beneficios del programa Calles Humanistas, una iniciativa que contempla la construcción de vialidades dignas para mejorar la movilidad y brindar mayor bienestar a las familias chiapanecas.

Durante el arranque de obra de la Calle Real de Guadalupe, en la colonia Cerro de Guadalupe y acompañado del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, Francisco Chacón destacó que la infraestructura urbana es clave para elevar la calidad de vida, por lo que se continúan impulsando acciones que atienden las necesidades de las comunidades y fortalecen el desarrollo de la capital.

Proyecto

La obra contempla la pavimentación de 81.85 metros lineales, así como la construcción de guarniciones, banquetas, sistema de drenaje sanitario, red de agua entubada y luminarias con instalación subterránea, con el objetivo de generar una vialidad más segura, funcional y ordenada.

Francisco Chacón reafirmó que la Secretaría del Humanismo continuará impulsando proyectos de infraestructura social que contribuyan al bienestar de las familias chiapanecas, promoviendo acciones con una visión centrada en las personas y en el desarrollo de las comunidades.