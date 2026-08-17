Paco Chacón inaugura la primera Calle Humanista

Lo que comenzó con una petición de las vecinas y vecinos de la colonia 27 de Febrero, hoy es una realidad. El secretario del Humanismo, Paco Chacón, inauguró la primera Calle Humanista de Tuxtla Gutiérrez, en la calle José María Pino Suárez, junto con las familias beneficiadas.

El pasado 5 de febrero, Paco Chacón asumió el compromiso de trabajar de la mano con la comunidad para mejorar esta vialidad. A partir de esa petición, se sumaron esfuerzos con el comité de la colonia hasta concretar una obra integral.

Los trabajos incluyeron 131 metros lineales de pavimentación, banquetas, guarniciones, instalación de luminarias y adecuaciones a la conexión de agua potable, beneficiando directamente a las familias de 27 viviendas.

Agradecimientos

Durante la inauguración, las vecinas y vecinos expresaron su agradecimiento por haber sido escuchados y por ver cumplida una petición que durante años representó una necesidad para la colonia.

“Esta primera Calle Humanista la hicimos juntos. Escuchamos, hicimos equipo y hoy regresamos a cumplir nuestra palabra. Cuando comunidad y gobierno trabajan del mismo lado, una petición puede convertirse en una solución y una promesa en un cambio que sí se siente en la vida diaria”, expresó Paco Chacón.

El secretario reconoció al comité y a las familias por su participación durante todo el proceso y destacó que esta obra representa apenas el inicio de una transformación cercana a la gente.