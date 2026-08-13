Paco Chacón refrenda alianza con empresariado

En representación del gobernador Eduardo Ramírez, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, participó en la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Centro Empresarial de Chiapas (CECH) para el periodo 2026-2028, donde refrendó la disposición del Gobierno de Chiapas para mantener una relación cercana, de diálogo y colaboración con el sector empresarial.

Paco Chacón felicitó a Juan Manuel Álvarez Mendoza y a las y los integrantes del nuevo Consejo Directivo, y destacó que la coordinación entre gobierno y sector privado permite sumar esfuerzos, generar oportunidades y contribuir al desarrollo del estado.

“Ustedes son el ejemplo de lo que se puede lograr cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, logrando cambios que sí se sienten en la vida diaria de la gente. Nuestro objetivo es servir cada vez mejor al pueblo chiapaneco”, expresó.

Testigo de honor

Durante el acto, y ante la presencia de Hugo Arnoldo Blanco, cónsul general de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez, Paco Chacón participó como testigo de honor en la firma del Convenio Estratégico Comercial-Diplomático, orientado a fortalecer los lazos entre empresarias y empresarios de México, Guatemala y El Salvador.

Reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá las puertas abiertas al diálogo y continuará trabajando de la mano con el sector empresarial para sumar esfuerzos en favor de Chiapas.