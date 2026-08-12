Paco Chacón, un referente en Tuxtla

El titular de la Secretaría del Humanismo, Francisco Chacón, continúa siendo un referente político del Gobierno del Estado, atendiendo acciones institucionales y sumándose a ejercicios, como la campaña de reforestación junto al gobernador Eduardo Ramírez.

Al respecto, al ser entrevistado en un recorrido por los comedores del Humanismo, Paco Chacón, como es conocido, dijo que “su principal responsabilidad actualmente es generar mejores condiciones de vida para la ciudadanía, desde los diversos programas de la Secretaria del Humanismo”.

Expresó que “ha asumido con total responsabilidad el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, así como de los tuxtlecos en particular, con quienes mantiene una interlocución permanente para tender sus necesidades y en algunos casos, turnar a las dependencias pertinentes”.

Cercanía

Dijo que ser representante del gobernador le ha permitido conocer a profundidad la ciudad y las necesidades de la gente, en una dinámica permanente de crecimiento y generación de oportunidades.

“Soy tuxtleco, conozco mi ciudad y su gente, eso ha permitido que este encargo sea más fácil. Y es algo que he asumido con mucha responsabilidad y compromiso”.

En relación a los trabajos de reforestación, reiteró que el cuidado ambiental es una política pública prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, por ello, se sumó a los trabajos del gobernador, quien está convencido de generar mejores condiciones de vida en la entidad.

Invitación

Finalmente, invitó a la ciudadanía a aprovechar las acciones de la Secretaría del Humanismo, destacando programas como: Conecta Chiapas, que ofrece Internet gratuito para jóvenes; Cero Corrupción, un canal de denuncias disponible las 24 horas; Tortimóvil y Paquetes Alimentarios, consistentes en distribución de tortillas a bajo costo y paquetes de alimentos; Jornadas del Humanismo, espacios para promover el bienestar social; Comedor Móvil y Cuidar es Amar, entre otros muchos.

Recordó que actualmente se cuenta con siete comedores fijos y cuatro móviles, de ellos, tres recorren colonias y uno hospitales.