Pactan alianza por un Chiapas seguro en inversión

Con el objetivo de blindar la actividad económica y proteger a las familias, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) establecieron una agenda conjunta de trabajo.

Durante una reunión de alto nivel, el presidente del organismo empresarial, Edgar Benítez, y el secretario de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acordaron cuatro pilares de acción para los próximos meses.

Implementaciones

Estrategias anti-delito: Implementarán planes conjuntos para proteger el patrimonio comercial y, sobre todo, la integridad física de trabajadores y clientes.

Corredores seguros: Reforzarán la vigilancia en rutas logísticas y zonas de alto impacto económico para garantizar el flujo de mercancías.

Comunicación inmediata: Crearán un canal directo entre las empresas y las fuerzas de seguridad para agilizar respuestas ante incidentes.

Promoción de la inversión: Subrayaron que la seguridad es la base para atraer capitales y generar empleo, proyectando a Chiapas como un destino confiable.

Coordinación institucional

“La colaboración institucional es el único camino para transformar los retos de seguridad en oportunidades de desarrollo”, afirmó Benítez.

“Transformamos los retos en oportunidades mediante hechos, no solo palabras. Esta colaboración marcará una diferencia tangible”, afirmó.

Por su parte, el secretario Aparicio Avendaño comprometió todos los recursos de su dependencia a esta alianza estratégica con el sector productivo.