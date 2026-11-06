Pactan para promover acciones de paz en hogares

En Chiapas se están sumando los sectores productivos y la Fiscalía General del Estado (FGE), que dirige Jorge Luis Llaven Abarca para promover acciones que permitan generar paz desde los hogares.

Por eso se llevó a cabo la firma del pacto Plan para el Buen Vivir y Alianza por la Seguridad y el Desarrollo Sostenible, para seguir generando resultados que sean positivos en seguridad y prevención.

Protocolo

Durante el acto protocolario estuvo presente el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, el presidente de la asociación civil Empresarios Chiapanecos de la Innovación Social (Echisac), Rogelio López Vázquez e integrantes del gabinete estatal.

“La suma de voluntades camina en concordancia con el sentido humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, teniendo como prioridad la protección y bienestar de las niñas, niños, adolescentes y mujeres chiapanecas”, remarcó la FGE.

De hecho, Llaven Abarca dijo que se están sumando acciones para prevenir las violencias y las adicciones, debido a que son factores que pueden incrementar los delitos.

“Convocamos a los diferentes sectores y sociedad en general a reforzar la paz desde nuestros hogares, ya que la responsabilidad de los padres y madres de familia es irrenunciable e indelegable”, detalló el fiscal.

Reconocimiento

En su intervención, el presidente de Echisac destacó el papel de la FGE para fortalecer las alianzas con el sector productivo.

Ante la firma del pacto, se pretende fomentar una cultura de la legalidad, denuncia segura y certeza patrimonial.

A eso se le suma la prevención social del delito y rescate comunitario; además de economía para el buen vivir e inclusión productiva; innovación tecnológica aplicada a la seguridad comercial y mesas permanentes de seguimiento con las autoridades.