Pacto de seguridad entre Chiapas y Tabasco

El reciente acuerdo de transporte entre Chiapas y Tabasco busca mejorar las condiciones de seguridad entre los usuarios como en los transportistas, pretendiendo que exista certeza y paz en los límites entre ambos estados, en el marco de eventos de conflicto entre el sector, disputa de rutas y brotes de inseguridad, explicó la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas, Albania González Pólito.

La funcionaria mencionó que los gobiernos de Chiapas y Tabasco suscribieron un convenio de colaboración para ordenar el paso de transportistas y brindar mayor seguridad y certeza a quienes prestan y utilizan el servicio público entre ambas entidades, teniendo como testigo de legalidad institucional a la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM).

Acuerdo

Participó el secretario de Movilidad de Tabasco, Rafael Elías Sánchez Cabrales y representantes del sector transportista, firmando un acuerdo en beneficio de las familias que diariamente se desplazan entre Chiapas y Tabasco.

El acuerdo establece condiciones claras para que transportistas concesionarios y permisionarios circulen de manera regular y ordenada, fortaleciendo la legalidad, la seguridad en los traslados y la atención a las personas usuarias.

Recordó que el objetivo es resolver conflictos y crear condiciones de paz y seguridad, retomando un viejo acuerdo entre ambos estados, que contaban con un antecedente de coordinación en materia de transporte desde 1993, por lo que el nuevo instrumento actualiza este esquema frente a las necesidades actuales de movilidad, intercambio económico y comunicación entre las zonas colindantes.