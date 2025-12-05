Pactos patriarcales, conflicto de género

El doctor Jorge González, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e invitado por Ecosur, empezó a dar datos que demuestran que aún faltan más acciones para lograr una equidad de género.

En primer lugar, mencionó cómo ciertas carreras son masculinizadas o feminizadas, tales como las ingenierías para los hombres y pedagogía para las mujeres. Dicho estigma, curiosamente termina por cumplirse según las estadísticas.

Jorge González indicó que pese a que el sistema sí excluye a las mujeres de ciertas carreras, también señaló como a ciertas mujeres algunos temas nos les interesan. Dijo que podía deberse a que desde la infancia el propio mercado moldea los intereses según el género. Por ejemplo, a través de los colores y figuras que se compran dependiendo de si es niño o niña.

El ponente expuso cómo el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) sigue enfrentando retos en la equidad de género. En el año de 1984, cuando se fundó, solo el 18 % de los participantes eran mujeres, mientras que actualmente, aún con los cambios que se han hecho, esa cifra solo ha aumentado a un 36.2 %.

El académico indicó que muchas veces se hacen políticas para “ya no hacer nada”. Recordó que, durante el sexenio de Peña Nieto se exigió que la mitad de los candidatos fueran mujeres. Los partidos, que ya tenían sus postulaciones hechas de puros hombres, resolvieron esta exigencia proponiendo a las esposas de los candidatos ya elegidos.

Se recalcó que romper los pactos patriarcales es una lucha política del diario y que no basta con enunciarla. Como sucedió cuando a mediados de la década de los 90 el gobierno mexicano abrió un ramo para erradicar la violencia contra las mujeres dentro del presupuesto de egresos, sin especificar cómo se usarían dichos recursos.