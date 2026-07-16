Padecen falta de agua por conflicto agrario

El grupo Los Manguitos de Candelaria El Alto, en Venustiano Carranza, informó que por acuerdo de asamblea decidió compartir el agua que le pertenece a su comunidad. El acuerdo se toma ante el conflicto que se mantiene con el grupo Los Manueles, por el cual, indican, se les prohibió el bombeo de agua proveniente del predio en posesión del grupo Santa Cruz.

En un documento dirigido a distintas instancias, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detallan que Los Manueles, a quienes caracterizaron como un grupo paramilitar, llegaron a hacer destrozos en el enmallado de la noria, destrozando los candados.

Indican también que la comunidad Santa Cruz, por acuerdo de asamblea, decidió suspender temporalmente el servicio mientras permanezca el conflicto emanado del asesinato de Roberto Carlos de la Cruz por parte del grupo Los Manueles el día 17 de junio.

El grupo Los Manguitos consideró injusto que la comunidad sea castigada por culpa de las acciones de Los Manueles, quienes, señalaron, también cuentan con un pozo de agua.

Ante esta situación, acordaron compartir el agua para la comunidad Candelaria El Alto, solicitando una manguera de una pulgada de agua que salga de la tubería de Venustiano Carranza, a cuyo ayuntamiento le exigen la obra hidráulica que han pedido desde hace años y que sería para el beneficio de su población.