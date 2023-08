Padre de familia exige inscripción de su hija

Un padre de familia de la Escuela Preparatoria núm. 1 de Tuxtla Gutiérrez inició una huelga en la entrada de esta institución para exigir que se le permita inscribir a su hija, argumentando la falta de recursos y una alta cuota escolar en este ciclo.

Desde la mañana de ayer lunes 18 de agosto, Juan Francisco Franco González (padre de Daniela Michel Franco Rodríguez) inició esta protesta alegando que su hija se ganó con mucho esfuerzo su lugar.

“Sacó su ficha, presentó su examen, lo pasó… pero resulta que el señor director no ha aceptado inscribir a mi hija porque me está obligando a pagar la cuota que se supone es voluntaria. Tiene más de un mes que estoy en pláticas con él; de hecho, por escrito y de manera verbal sabe que no tengo dinero. Soy trabajador de esta escuela, pero tengo muchos gastos”, argumentó.

Mencionó que el director Carlos Trujillo Quintero tomó el tema personal, luego de que el padre de familia expresó su inconformidad ante el alza de las cuotas del presente ciclo escolar, pues lo considera injusto.