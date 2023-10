Padre niega desaparición de su hija tras denuncia

El padre de Ivón Guadalupe Esponda Noriega negó que su hija se encuentre desaparecida, tal como ha denunciado el grupo activista Divihsex ante la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmando que “ella fue internada en un centro de rehabilitación por su adicción al alcohol y las drogas”, comentó.

Esto después de que se emitió una ficha de búsqueda por la desaparición de Ivón desde el pasado 18 de septiembre, por lo que indicó que ha acudido ante la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra de la FGE para aclarar tal situación, ya que medios de comunicación han retomado esta información y la han difundido sin conocer el caso.

Miguel Ignacio Esponda Morales, vecino del fraccionamiento Tikal y de oficio taxista en Comitán, dijo que su hija se fue a trabajar un año a la ciudad de Cancún, Quintana Roo; después ella le solicitó apoyo económico para comprar su pasaje de regreso, “por lo que tiene un mes que regresó a Comitán y yo la recibí en mi casa. Es mi hija y la quiero mucho”, indicó.

Sin embargo, detalló que un día llegó a su casa tomada y drogada, por lo que decidió internarla en un centro de rehabilitación para su recuperación, “por el bien de ella”, pero negó que él busque la “conversión”, como ha afirmando el grupo de activistas. “Yo la quiero a ella, y si ella decide cambiar de sexo no me importa, lo que no quiero es que siga con la adicción a las drogas y al alcohol”, sentenció.

Por otra parte, agradeció al colectivo Divihsex por la preocupación que han tenido por su hija, pero dijo que “mientras ella viva en mi casa podré tomar las decisiones para bien de mis hijos y de mi familia; aparte cuando la interné, lo hice de forma legal, siguiendo todos los protocolos y con apoyo de la Policía Municipal”, agregó.