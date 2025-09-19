Padres bloquean vías entre Chiapas y Tabasco

Padres de familia de una escuela telesecundaria ubicada en el estado de Tabasco bloquearon la carretera a la altura del puente de Boca de Limón, entre los límites de Chiapas y Tabasco, dejando incomunicado por varias horas el municipio de Reforma en Chiapas con el municipio de Villahermosa, Tabasco.

Esto en demanda de un domo, ya que maestros durante 36 años han estado esperando el apoyo para la escuela telesecundaria Rosendo Taracena, de la comunidad Corregidora Primera Sección, en el centro del estado de Tabasco, según dijo Claudia Serino Jiménez.

Señaló que han enviado oficios al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado de Tabasco, sin que hasta ahora hallan tenido respuesta favorable, lo que los obligó a tomar la determinación de cerrar la vía de comunicación, conscientes del delito, pero sin otra alternativa para que las autoridades los escuchen.

Manifestaron que hay niños que han sufrido insolación y golpes de calor debido a que la escuela no cuenta con un domo, que los ayude a resguardarse de las inclemencias del tiempo, lo que también limita las actividades al aire libre, así como los eventos culturales de la misma institución.

Denuncian carencias en infraestructura

Señalaron que esta escuela ha estado abandonada durante mucho tiempo, por lo que carece de infraestructura, lo que contraviene a la política del humanismo que se pregona a nivel federal y estatal.

Según avanzaban las horas, grupos de padres de familia fueron bloqueando otros accesos, impidiendo el paso de unidades motrices hacia ambos estados, lo que generó que muchos trabajadores, estudiantes y población en general quedaran atrapados en el bloqueo.

Fue después de ocho horas cuando los manifestantes levantaron el bloqueo, ante la promesa de ser atendidos en las instancias correspondientes.