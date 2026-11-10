Padres cierran preescolar por presunto maltrato

Padres y madres de familia del preescolar General Tiburcio Fernández Ruiz, ubicado en la colonia Diego de Mazariegos, al norte de San Cristóbal de Las Casas, cerraron las instalaciones ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades educativas ante presuntos maltratos de parte de las docentes hacia los infantes.

Inicio del problema

En entrevista, Alfonso Girón Entzin, padre de familia y exintegrante del Comité de Padres, explicó que la situación fue denunciada a la Supervisión Escolar desde el 23 de septiembre, cuando se envió un documento en el que solicitaban el cambio de la planta docente.

Señaló que la situación escaló a este nivel después de que se registraran anomalías contra los niños. Dos madres dieron testimonio de los hechos de violencia contra sus hijos.

Sin embargo, Alfonso Girón relató que en la supervisión no encontraron una respuesta positiva a sus exigencias, argumentándoles que las docentes tenían derecho a dar clases en dicha institución, además de que el periodo de cambio ya había pasado.

Por lo mismo, en coordinación con los padres de familia, se le solicitó a la supervisión que remitiera su oficio a la jefatura de sector, donde, señaló, no firman el documento.

Estos hechos, que fueron ignorados por la Dirección de la institución, llevaron a que los tutores cerraran la escuela y eligieran a un nuevo Comité de Padres de Familia en presencia de la directiva de la colonia Diego de Mazariegos.