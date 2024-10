Padres con temor ante caso de la niña Liliana

Padres de familia e instituciones educativas han acordado aumentar las medidas de seguridad. Karla García / CP

Comités de Padres de familia, en coordinación con autoridades educativas de distintas escuelas implementaron medidas de seguridad derivadas del feminicidio que se registró en la capital chiapaneca en los últimos días.

El viernes pasado, a través de grupos de Whatsapp de comités de padres de familia de diversas escuelas en Tuxtla Gutiérrez circularon oficios y comunicados en el que daban aviso de las nuevas medidas que las instituciones implementarán a partir de este lunes a la hora de salida.

Avisos

Una de estas instituciones que modificaron las medidas de seguridad a la salida de los alumnos en Centros de Educación Básica en el Estado de Chiapas (Cebech), en Tuxtla.

El comunicado que emitieron el pasado viernes, destaca que solo el tutor podrá acudir por la o el alumno. En caso de que sea otra persona, deberá haber una autorización del tutor para la entrega del alumno.

Al realizar un sondeo con padres de familia, algunos señalaron que en las instituciones educativas donde se encuentran sus hijos “desde siempre se han implementado medidas de seguridad para llevar o recoger a los niños”.

Padres

Don Fernando, quien lleva a su hija al kínder en la colonia Chapultepec, indicó que los tutores deben de llevar siempre un gafete: “sin ese gafete no me entregan a mi hija, y ya me pasó. Solo porque si me han visto las maestras que soy su papá es que me la entregan, pero si se molestan cuando no he llevado mi gafete”.

Doña Esther comentó que aunque en la escuela de su hijo, que va en primaria en la colonia Bienestar Social, piden credenciales para ir por los niños: “la verdad no siempre lo piden, llevo conmigo mi identificación pero lo he olvidado varias veces y jamás me dicen algo por no llevarlo, pero si creo que ahora con la inseguridad debería de pedirse identificación”.

Otros padres de familia señalaron que se organizarán y pedirán a la escuela que sea más restrictiva tanto la entrada como la salida, incluso, solicitarán que estén presentes elementos de seguridad durante el ingreso y salida de los alumnos.

“A veces vemos elementos de seguridad en la escuela, pero creo que solo lo hacen cuando es inicio de ciclo escolar o algún día festivo. Nos gustaría que fuera todos los días, sobretodo en la salida, pero imagínese que lo pidieran todas las escuelas, no creo que haya policía que alcance para que estén en todas”; expresó.